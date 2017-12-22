В Исети утонул экскаватор (ФОТО)

В районе стройплощадки комплекса «Клевер» утонул экскаватор. Водителя спасали коллеги на надувной лодке.

Фотографию техники, застрявшей в центре речки, агентству прислал екатеринбуржец Анатолий. Судя по тому, что машина не перевернута, она заехала в воду сама. С какой целью – пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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