В Исети утонул экскаватор (ФОТО)

В районе стройплощадки комплекса «Клевер» утонул экскаватор. Водителя спасали коллеги на надувной лодке.
Фотографию техники, застрявшей в центре речки, агентству прислал екатеринбуржец Анатолий. Судя по тому, что машина не перевернута, она заехала в воду сама. С какой целью – пока неизвестно.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 22.12.17
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