Общественники судятся с прокуратурой: требуют обнародовать тайное поручение президента (ВИДЕО)

Чкаловский суд Екатеринбурга рассматривает иск против прокуратуры городских общественников – по их мнению, орган скрывает поручение президента, согласно которому мигрантов могут задерживать без оснований.

Общественники и прокуратура в суде

Истцом выступил активист Вячеслав Башков, который утверждает, что в переписке с сотрудниками прокуратуры он узнал о Поручении президента РФ АПР75 от 20.04.2017г. Якобы, ссылаясь на данный нормативный акт, сотрудники правоохранительных органов получили право задерживать трудовых мигрантов без каких-либо правовых оснований.

Адвокат Башкова – Роман Качанов, комментируя процесс, заявил, что согласно поручению президента РФ, «полицейские могут хватать на улицах города трудовых мигрантов и увозить их «пачками» в полицейский участок». Вместе с тем, на данный момент ответчик не согласился с исковыми требованиями в полной мере и не исключено, что данный документ может быть фикцией или чьей-то выдумкой, оправдывающей те или иные действия. По крайней мере подобного рода нормативных актов не публиковалось ни на официальном сайте Кремля, ни в «Российской газете». В случае же, если бы президентское указание было засекречено, то маловероятно, что суд проводил бы заседание в открытом режиме. Тем не менее, правозащитники утверждают, что имеют веские основания полагать, что документ все-таки существует и намерены добиться его обнародования.

По итогам сегодняшнего заседания суд вынес решение оставить иск без удовлетворения. Истец намерен подавать апелляционную жалобу в Свердловский облсуд.

Подробности смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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