Начальника полиции Полевского судят за аферу со служебным автомобилем

В Полевском перед судом по обвинению в мошенничестве предстанет начальник городского ОВД Игорь Рзаев. Как полагает следствие, полицейский и его подельник похитили служебный автомобиль УАЗ, принадлежащий МВД. Они подменили его более старой машиной той же марки, заменив госномера.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, по данным следствия, в период ноября-декабря 2015 года один из обвиняемых – начальник ОМВД РФ по городу Полевскому, путём обмана дал распоряжение подчинённым сотрудникам перевезти служебный автомобиль УАЗ, 2007 года выпуска (принадлежащий гаражу ГУ МВД России по Свердловской области и переданный в пользование ОМВД РФ по городу Полевскому), из расположения указанного отдела полиции на территорию частной организации, директором которой является сообщник сотрудника полиции. Впоследствии с автомашиной были произведены манипуляции по изменению идентификационного номера и замене государственного регистрационного знака. Далее, по указанию начальника ОМВД РФ по городу Полевскому, в расположение отдела полиции был возвращён более старый автомобиль УАЗ, 2000 года выпуска, а похищенный (более новый вариант) автомобиля использовался начальником ОМВД РФ по городу Полевскому уже в личных целях (в частности, для поездок на охоту).

Органами Следственного комитета по Свердловской области допрошено порядка 40 свидетелей, назначены и проведены судебные автотехнические и оценочные экспертизы, также проведён анализ служебной документации, касающейся вышеуказанных транспортных средств. Судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество сообщника сотрудника полиции – на трактор, стоимость которого сопоставима с причинённым от преступления ущербом.

«Своими действиями обвиняемые причинили собственнику ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Впоследствии они использовали данный автомобиль в своих целях», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В зависимости от роли и степени участия сообщники обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 326 УК РФ (организация подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Отмечается, что начальник полиции Полевского был временно отстранен от работы в январе 2017 года на период расследования дела. В Следственном комитете также сообщили, что, несмотря на отрицание обоими соучастниками своей вины, следователям областного СК России удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Полевской городской суд для рассмотрения по существу.

«Должностное лицо, о котором идет речь, было отстранено от исполнения служебных обязанностей сразу после начала предварительного расследования. Вопрос о его дальнейшем пребывании в системе МВД России будет решен сразу после окончания судебного разбирательства», – отметил в комментарии «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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