Под Нижним Тагилом подросток за рулем сбил троих пешеходов

Сегодня ночью в селе Петрокаменское Горноуральского округа 17-летний водитель за рулем «шестерки» сбил троих человек, которые шли по правой обочине дороги.

Как уточняют в УГИБДД по Свердловской области, этот участок не был освещен. Одна из пострадавших, женщина, скончалась на месте, двое других пешеходов доставлены в больницу. Водитель не имел прав на управление автомобилем, в момент ДТП был трезв.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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