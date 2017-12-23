В Артемовском спасатели эвакуировали 9 детей из пожара

Вчера поздним вечером загорелось окно в общем коридоре пятиэтажного дома в Артемовском.

Коридор заволокло дымом, бойцы МЧС по лестничным маршам эвакуировали 22 человека, из них 9 детей. Сам пожар был потушен в считанные минуты.

Артемовский, служба информации РИА «Новый День»

Артемовский. Другие новости 23.12.17

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