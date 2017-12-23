В Новосибирске из самолета вывели пьяную жительницу Екатеринбурга

Экипаж рейса Екатеринбург – Новосибирск – Хабаровск обратился к полиции в аэропорту Толмачево с просьбой удалить из салона неадекватную пассажирку.

Во время перелета между Екатеринбургом Новосибирском нетрезвая женщина громко ругалась, не выполняла указания проводника, размахивала руками. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сейчас правоохранительные органы проводят проверку инцидента, на задержанную в аэропорту составлен протокол по факту административного нарушения по статье «Мелкое хулиганство».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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