Под Ревдой в ДТП с участием грузовика погибли два человека (ФОТО)

Вечером в субботу 23 декабря на трассе Екатеринбург – Пермь столкнулись три автомобиля: Honda CR-V, Lada Largus и грузовик. Сообщается о двух погибших. Обстоятельства ДТП уточняются. По свидетельствам очевидцев, на этом участке трассы сильный гололед.

ФОТО: VK/Инцидент Екатеринбург

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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