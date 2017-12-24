Под Ревдой в ДТП с участием грузовика погибли два человека (ФОТО)

Вечером в субботу 23 декабря на трассе Екатеринбург – Пермь столкнулись три автомобиля: Honda CR-V, Lada Largus и грузовик. Сообщается о двух погибших. Обстоятельства ДТП уточняются. По свидетельствам очевидцев, на этом участке трассы сильный гололед.
ФОТО: VK/Инцидент Екатеринбург
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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