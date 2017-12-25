Трех дальнобойщиков будут судить за одиночный пикет (ВИДЕО)

Завтра Березовский городской суд рассмотрит дела трех дальнобойщиков, один из которых устроил одиночный пикет против системы «Платон».

Как сообщил водитель, проводивший одиночный пикет, на автомобиле которого был развернут плакат против системы «Платон», пикет проводил только он, но неподалеку находились и другие водители грузовиков, в отношении которых сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении. Планируется, что судебные заседания состоятся в 12:00, 14:00 и 16:00.

Напомним, в ходе акции 15 декабря полицейские объяснили дальнобойщику Максиму Фокину, что его пикет не является одиночным, так как за его фурой с наклейкой ОПР («объединение перевозчиков России») стоит еще одна с такой же наклейкой. Силовики достали рулетку и замерили расстояние между машинами, он оказалось меньшим, чем разрешенные законом 50 метров. Доводы водителей, что второе авто не принимает участия в акции, полицию не убедили. На грузоперевозчиков составили протоколы.

Полиция блокирует пикет против «Платона»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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