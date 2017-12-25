Суд по делу «уральского Захарченко» Максима Касаткина подходит к концу

Дело экс-заместителя начальника отдела по выявлению налоговых преступлений в сфере строительства и транспорта управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Максима Касаткина близится к завершению.

Как сообщили РИА «Новый День» в Верх-Исетском суде, дело Касаткина рассматривает судья Владимир Порозов – следующее заседание состоится 16 января. На нем планируется допросить эксперта и провести стадию дополнений. Дальше ожидаются прения сторон, последнее слово подсудимого, и судья должен уйти в совещательную комнату для составления приговора.

Напомним, подполковник Касаткин был задержан 26 сентября 2016 года и стал своего рода первой ласточкой при начале зачистки сотрудниками УФСБ полицейского УЭБ и ПК, что на уровне главка, что на уровне городского управления и районок. Бывшему заместителю начальника отдела по выявлению налоговых преступлений в сфере строительства и транспорта управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Максиму Касаткину и гражданину Эдуарду Краеву в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве». По версии следствия, с июля по 11 августа 2016 года подозреваемые вступили в преступный сговор для вымогательства 2 миллионов рублей у директора коммерческой организации. Незаконное вознаграждение предназначалось для Касаткина (при посредничестве Краева), который обещал способствовать прекращению проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, начатой сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области. При этом задерживали его при силовой поддержке РОСН ФСБ, параллельно проводя обыски у коллег из ГУ МВД по Свердловской области.

После Касаткина было задержано еще не менее четырех оперативников полиции, чьим направлением были различные сферы и отрасли экономики. Обвинительное заключение в отношении Касаткина утверждал лично заместитель Генерального прокурора в УрФО Юрий Пономарев, а следствие вело Четвертое Главное следственное управление СКР, которое в самых резонансных случаях проводит следствие при оперативной поддержке ФСБ, как было и в этот раз.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 25.12.17

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