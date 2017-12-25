«Лучший мой подарочек – это ты». Дело Улюкаева напугало свердловских чиновников

До Нового года остается меньше недели. Традиционно в последнюю пятидневку представители разных компаний, служб, ведомств обмениваются корпоративными подарками. Как правило, те, кто состоят в деловых отношениях, дарят друг другу что-то чисто символическое – календари, кружки, сувениры и прочие пустячки. Однако именно в этом году работники государственных учреждений и крупных компаний более настороженно относятся к презентам. Повод простой – судебное решение по экс-министру экономики Алексею Улюкаеву, которому дали восемь лет «строгача» за «подарок» от Роснефти в размере 2 млн долларов.

Строже всего к презентам относятся работники судов. По региональным инстанциям в преддверии Нового года даже разослали письмо по поводу подарков. «В связи с предстоящими праздниками Минтруд напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. Положения антикоррупционного законодательства содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей», – говорится в сообщении. В нем же сказано, что принимать подарки на протокольных мероприятиях все же можно, но их тотчас же надо сдавать в «уполномоченный орган», иначе возникает конфликт интересов, что «ставит под сомнение объективность принимаемых им решений». «Это также влечет уголовную ответственность, предусмотренную законодательством. Вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка, – уголовную ответственность», – отмечается в письме, разосланном в суды.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления судебного департамента Свердловской области, если, например, подарок получает работник Чкаловского райсуда Екатеринбурга, он относит его председателю суда, то есть своему непосредственному руководителю.

Письмо Минтруда распространяется и на другие государственные ведомства, и именно в этом году документ решили выполнять безо всяких скидок. «Нам строго-настрого запретили принимать любые подарки. Даже те, что дешевле трех тысяч рублей. Всем еще раз разослали письма с предупреждениями. И речь не только про новогодние презенты – под запретом подарки по любому поводу, даже если это день рождения. Даже от друзей – если выяснится, что у того, кто дарит подарок, есть какой-то интерес в сфере твоей деятельности, то пиши пропало», – пояснила «Новому Дню» знакомая сотрудница одного из министерств, попросившая не называть ее имени.

На тот факт, что госслужащие стали настороженнее относиться к подаркам, наталкивает опыт – еще пару лет назад чиновники спокойно принимали презенты на Новый год. Например, в 2013 году сувенир от «Нового Дня» получил свердловский губернатор Евгений Куйвашев (новогоднюю гирлянду). И даже силовики смотрели на новогодние подарки не так строго. Главное условие – чтобы презент не был слишком дорогим, чтобы его нельзя было расценить как взятку. «Несколько лет назад я, как и многие коллеги из других редакций, разносила новогодние подарки в пресс-службы, в том числе – ведомственные. Там не было чего-то невероятно дорогого. Просто угощение и поздравительная открытка. Если придраться и пересчитать – то уж точно меньше 500 рублей за «набор». В одном очень серьезном учреждении меня приняли довольно сухо, хотя с пресс-службой этой структуры, как и многих других, у нас хорошие деловые отношения. Пакет даже разворачивать не стали – просто приняли в уголке, где, кстати, нет камер видеонаблюдения. Спросили, насколько ценный внутри подарок, получив пояснения, приняли и поблагодарили», – рассказала «Новому Дню» журналистка из Екатеринбурга.

Кстати, подарки нельзя получать не только госслужащим, но и депутатам. В ноябре 2015 года Екатеринбургская гордума приняла местное положение о декларировании и сдаче подарков. Согласно ему, все, что дороже 3 тысяч рублей, надо сдавать, чтобы презент могли продать, а деньги направить в бюджет города. Однако, как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕГД, за два с лишним года действия документа ни одного прецедента, когда депутат сдал бы подарок в общую кассу, не было.

На крупных предприятиях с государственным участием тоже строго относятся к подаркам, чтобы их нельзя было расценить как взятку. «Мы следим за тем, чтобы не дарить никому ничего дороже 3 тысяч рублей. Ну а что дарят самому главному, я даже не в курсе», – сказал «Новому Дню» сотрудник одного из госбанков.

Кстати, декларации, если верить федеральным документам, подлежат вообще все подарки, кроме канцтоваров, цветов и ценных подарков, врученных в качестве поощрения. Об этом говорится сразу в двух нормативных актах. Первый был подписан председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в 2014 году (именно этот документ установил предельную стоимость невыкупаемого подарка в размере 3 тысяч рублей), второй – президентом России Владимиром Путиным в 2015 году. Это распоряжение обязало госслужащих отдавать в специальный отдел вообще любые подарки с указанием стоимости.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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