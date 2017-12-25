Главного ревизора Красноуфимска уволили из-за тайного мужа

Председатель ревизионной комиссии Красноуфимского городского округа уволена в связи утратой доверия. Чиновница, чья работа заключается в контроле эффективного использования бюджетных денег, попалась на нарушении законодательства о коррупции.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, глава красноуфимской ревизионной комиссии попалась на двух нарушениях закона. В июле 2011 года она вышла замуж, но до момента прокурорской проверки не предоставляла сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга. В марте 2015 года она заключила договор по ремонту помещения со своим супругом. Она была обязана сообщить работодателю о возникшем конфликте интересов, но этого не сделала.

По итогам проверки в адрес председателя думы городского округа было внесено представление о рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия председателя ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск. Дума прокуроров поддержала, женщина со своего поста уволена.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 25.12.17

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