В Екатеринбурге братья избили соседа молотком и выкинули труп из окна «для имитации самоубийства»

В Екатеринбурге полицейские задержали двух братьев, которые из-за неприязни избили соседа молотком и палкой, а когда поняли, что пострадавший не дышит, – выкинули тело из окна восьмого этажа для имитации самоубийства. Сначала рецидивисты отрицали свою вину, но впоследствии признались в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, 22 декабря в 22:30 в отдел полиции №13 поступило сообщение о том, что в 23:30 из окна дома на улице Олега Кошевого выпал мужчина. По приезде было установлено, что мужчине 39 лет и он проживал в этом доме. На теле погибшего полицейские обнаружили признаки насильственной смерти – то есть речь шла не о самоубийстве.

Местный житель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что стал свидетелем ссоры между этим мужчиной и еще двумя. Выяснилось, что указанные граждане проживают в квартире, расположенной в этом же подъезде. Они были немедленно задержаны и опрошены.

«Подозреваемыми оказались двое братьев 1994 и 1981 годов рождения. Оба ранее судимые.

Изначально задержанные пытались отрицать свою причастность к гибели соседа, но затем признались в содеянном, – сообщили в пресс-службе. – С их слов, потерпевший давно вызывал у них неприязнь. В тот вечер они выпили и отправились выяснять отношения».

Войдя в квартиру потерпевшего, братья сначала скандалили, а затем стали избивать свою жертву. По имеющейся у полиции информации, нападавшие использовали в драке молоток и палку. Мужчина попытался спастись и выбежал в подъезд. Но братья догнали его и продолжили избивать. Затем братья увидели, что сосед перестал дышать, и решили, что он скончался. Тогда, поднявшись на лифте на восьмой этаж, подозреваемые выбросили мужчину в окно лестничной площадки. По их признанию, они сделали это для того, чтобы имитировать самоубийство.

«После этого злоумышленники вернулись домой, выстирали одежду и вымылись сами. Однако полностью скрыть следы преступления им не удалось. В настоящее время оба подозреваемых арестованы и будут ожидать решения суда под стражей», – сообщили в УМВД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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