На Уралмаше водитель ВАЗа сбил двух 15-летних школьниц на тротуаре (ФОТО)

На перекрестке улиц Победы и Ильича водитель ВАЗа, уходя от столкновения с другой машиной, выехал на тротуар и сбил двух 15-летних девушек, которые стояли на светофоре. Школьницы отделались незначительными ушибами. Обстоятельство ДТП уточняются.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД Екатеринбурга, авария произошла накануне вечером напротив дома №59 на улице Ильича. Водитель ВАЗ-2111 двигался по улице Победы и на перекрестке с Ильича, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, выехал на тротуар. В это время там ожидали зеленого сигнала светофора две 15-летние девушки. Машина сбила их. К счастью, обследование в больнице показало, что у обеих школьниц травмы незначительные.

«Установлено, что автомашиной ВАЗ-2111 управлял мужчина 1967 года рождения, имеющий стаж управления транспортными средствами 5 лет. Обстоятельства данного ДТП в настоящее время выясняются», – сообщили в пресс-службе.

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам при ожидании на светофоре отходить на несколько метров от проезжей части, чтобы не попадать в подобные аварии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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