На Урале бизнесмена наказали за фиктивное трудоустройство многодетных матерей

В Каменске-Уральском выявлены махинации с субсидиями на компенсацию расходов по созданию рабочих мест для многодетных родителей и тех, кто имеет детей-инвалидов.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, местный предприниматель получил на эти цели 150 тысяч рублей. Он направил в центр занятости населения сведения о трудоустройстве трех многодетных матерей на своем предприятии. Однако эти лица к работе не приступали, только передали документы для оформления на работу.

«Более того, ответчиком для оборудования рабочих мест куплено заведомо непригодное для работы оборудование, о чем также представлены документы в центр занятости. По результатам проверки прокурор Каменска-Уральского, действуя в интересах департамента по труду и занятости населения Свердловской области, по результатам расследования уголовного дела обратился в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

С руководителя предприятия в доход областного бюджета взыскано 150 тыс. рублей», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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