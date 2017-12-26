На Урале подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

Все подразделения МЧС на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока переведены в режим повышенной готовности. По информации пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ, усиление продлится с 25 декабря по 10 января 2018 года и связано с новогодними и рождественскими мероприятиями.

В указанный период перед сотрудниками ведомства поставлена задача обеспечить оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия. Для этого проверяется состояние резервной техники, обеспечивается готовность систем связи и оповещения личного состава в случае ЧС. Наряду с этим активизируется взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами в городах и районных центрах.

Под особый контроль МЧС и органов местного самоуправления попали объекты проведения новогодних праздников и излюбленные места горожан. С населением ведется разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности при эксплуатации систем обогрева и использованию пиротехнических изделий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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