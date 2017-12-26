На восьми участках ЕКАДа уберут колею

На ЕКАДе обновят покрытие и уберут колею. Ремонт пройдет на восьми развязках дороги.

Департамент госзакупок сегодня опубликовал аукцион на ремонт ЕКАДа, из областного бюджета на эти цели выделяется почти 79 миллионов рублей. За эти деньги отремонтируют 15 км дороги, как следует из документации – на съездах многоуровневых транспортных развязок. Это развязки на 6, 9, 13, 33 и 39 км ЕКАДа на территории Екатеринбурга, 21 и 23 км на территории Березовского и 57 км в Первоуральске. «Асфальтобетонное покрытие почти на всех съездах находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдается износ покрытия, колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, просадки. Обочины занижены, местами отсутствует укрепление», – характеризуется в документации участки дорог. Ремонт должны вести без полного перекрытия движения, закрывая попеременно правую и левую стороны трассы.

Работы должны закончиться до 25 сентября 2018 года, точная дата начала ремонтов не указывается.

Екатеринбург, служба информации

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