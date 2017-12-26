На Урале археологи нашли деревню XVII века, где жили первые русские поселенцы

На территории Среднего Урала в ходе археологической разведки обнаружены остатки культурного слоя деревни, которая существовала четыре века назад. Специалисты считают, что в ней жили первые русские поселенцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытие археологи сделали в Пышминском городском округе, где была запланирована реконструкция моста через реку. По закону, перед любыми хозяйственными работами собственник должен узнать о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на своей земле. Для этого нужно обратиться в уполномоченный государственный орган. В Свердловской области им является Управление Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В район деревни Талица, которая расположена в 21 километре от поселка Пышма на берегах реки Мостовой, были направлены специалисты ООО «Центр историко-культурных исследований «Астра», которые выявили остатки культурного слоя древнего поселения. Археологический объект получил название «Культурный слой деревни Талица XVII-XIX вв.».

«Мощность культурного слоя выявленного объекта составляет 70 см. Археологический материал представлен фрагментами керамических сосудов, изготовленных на гончарном круге, а также элементами чугунка и шлака. Данная керамика находит прямые аналогии с материалами русского населения Урала и Сибири XVII-XVIII веков. Впрочем, археологически зафиксировано, что посуда была в обиходе на протяжении длительного времени, ее могли использовать и в XVIII, и вполне в XIX веке. Вместе с тем для нашего региона памятники, оставленные первыми русскими поселенцами, изучены достаточно слабо», – сообщили сегодня РИА «Новый День» в Управлении Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

К слову, выбор для обустройства деревни был весьма удачным – Талица расположена в устье левого притока одноименной реки, на обоих берегах Мостовой (это, в свою очередь, левый приток реки Юрмач, бассейна реки Пышма). Обнаруженный культурный слой включили в «Перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области» и поставили под государственную охрану.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 26.12.17

«В европейских аутлетах такое нечасто применяется»: какой будет первая «модная деревня» в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). Интервью с гендиректором «Форум-групп» Сергеем Воробьевым. / Новые пункты досмотра на екатеринбургском вокзале ограничат движение пешеходов (СХЕМА). / На Урале отправили в колонию бывшего полицейского, который задушил женщину на глазах ее детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»