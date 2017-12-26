Гордума Екатеринбурга приняла бюджет-2018: без метро, но с обещаниями

Екатеринбургские депутаты утвердили бюджет на 2018 год и ушли на зимние каникулы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», параметры финансового документа после месяца обсуждений остались неизменными: доходы – 36,5 миллиардов рублей, расходы – 37,4 миллиарда рублей, дефицит – 887 миллионов рублей. Почти половину городской казны составят пополнения из вышестоящих бюджетов. Так, на подготовку к Чемпионату мира по футболу Екатеринбург получит более 1 миллиарда, на строительство и ремонт дорог – более 1,5 миллиарда, а на благоустройство городских территорий – более 3 миллиардов рублей. При этом начальник финансового департамента Анна Турунцева отметила, что в течение 2018 года ожидается ещё больше поступлений – в частности на приведение в порядок набережной реки Исети, скверов и парков по программе «Формирование комфортной городской среды», и на строительство новых школ.

Депутаты вновь попытались добиться конкретики по вопросу строительства второй ветки метрополитена, но в ответ не услышали ничего нового. Глава городской администрации Александр Якоб пояснил, что решение по метро будет приниматься после завершения проектировки района «Экспо-сити» на ВИЗе, и этой работой Главархитектура займётся уже в следующем году. Пока в бюджете в статье расходов на метро заложены 100 миллионов рублей на модернизацию подземного перехода станции «Геологической». Если в будущем Екатеринбург внезапно получит федеральные деньги на метро, эта статья расходов будет мгновенно расширена, пообещали в мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.17

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