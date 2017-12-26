Карнавала не будет: в поселке под Ивделем дети будут отмечать Новый год в медпункте (ФОТО)

Ивдельчане рассказали о бедах жителей поселка Первый Северный, который входит в состав муниципалитета и находится в 14 километрах от железнодорожной станции Полуночное. Изначально это был рабочий поселок, где жили те, кто работал на месторождении марганца и железной руды. В 1960-е выработанные карьеры были затоплены, численность населения начала падать. Согласно переписи населения, в 1959 году там жило 2363 человека, а сейчас – чуть больше 150. В основном, русские и манси.

Тем не менее, жизнь в Первом Северном продолжается. Но, судя по сообщениям с мест, весьма безрадостная. Например, праздновать Новый год немногочисленным жителям Первого Северного негде – поселковый клуб разрушен. «Доехать до поселка сложно, но, когда приезжали люди с «Маяка», то они проводили праздники на крыльце этого клуба, хотя было холодно и лил дождь. Детям возможности выехать в Полуночное нет (дети из Первого Северного учатся в школе Полуночного, за ними приезжает автобус, – прим. ред.). По большим праздникам местные жители ютятся в медпункте, места мало очень, а деваться некуда, и дети практически не знают, что такое праздник. Восстановить клуб не разрешают, хотя местные жители могли бы сами это сделать», – пишет местный житель в группе «Подслушано Ивдель».

Автор поста, пожелавший остаться анонимным, позднее рассказал «Новому Дню», что здание не деревянное, а кирпичное, поэтому оно неплохо сохранилось, и его можно восстановить. «Там дел не так много: надо окна сделать, освещение и отопление восстановить, кое-какие работы по дереву», – сказал он.

Получить пояснения в отделе управления территорией, который курирует Полуночное, «Новому Дню» не удалось. Как оказалось, в отделе нет начальника, а должность вакантна. Начальник управления культуры Ивделя также недоступна для комментариев.

Фото – пользователь adolf25 портала etoretro.ru, vk.com

Екатеринбург, служба информации

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