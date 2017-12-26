Екатеринбург увяз в предновогодних пробках (ФОТО)

Предновогодние пробки в Екатеринбурге набирают силу – сегодня город встал в 8-балльные заторы задолго до часа пик. Вероятно, к вечеру движение будет практически блокировано.

Сегодня к двум часам дня «Яндекс.Пробки» зафиксировали заторы в 8 баллов. На протяжении всего дня в сервисе сообщают о крупных заторах на многих улицах: к примеру, улица Восточная по направлению к вокзалу увязла в 9-балльной пробке, и это на 3 балла больше обычного. Также стоят улицы Челюскинцев, 8 Марта, дневная пробка на улице Репина набрала 8 баллов, что на 4 балла выше, чем в обычные дни. Проблемно проехать по Базовому, Халтурина, Шефской.

Причины таких заторов – предновогодняя суета, когда жители Екатеринбурга и, главным образом, не очень хорошо ориентирующиеся на дорогах города жители соседних населенных пунктов едут в магазины. К тому же, с утра в городе снегопад – не очень сильный, но некоторые водители, судя по их манере езды, к зимним осадкам на Урале оказались не готовы. В итоге в Екатеринбурге – десятки мелких ДТП, которые существенно затрудняют движение.

В связи с этим в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области напомнили водителям, что ДТП с двумя транспортными средствами в случае, если ущерб не превышает 50 тысяч рублей и из людей никто не пострадал, следует оформлять по европротоколу. Эта процедура проводится без участия сотрудников полиции.

«Участники ДТП, если их двое, если у них отсутствуют разногласия, и их гражданская ответственность застрахована, при этом вред причинен лишь транспортным средствам, заполняют европротокол. При этом, виновник обязательно должен сообщить в свою страховую компанию о дорожно-транспортном происшествии. Также следует учитывать, что размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения ущерба, причиненного его транспортному средству, в настоящий момент не должна превышать 50 000 рублей», – напомнили полицейские. Кроме того, водители, ставшие участниками мелких ДТП, согласно ПДД должны убрать свои транспортные средства с дороги и не мешать другим ехать. «В частности, п. 2.6.1 ПДД обязывает водителя убрать свое транспортное средство, создающее помеху, зарисовав схему происшествия, сделав фотосъёмку или видеозапись положения транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов и предметов, относящиеся к происшествию, повреждений транспортных средств. Отметим, что для автовладельцев, не убравших машины с проезжей части, предусмотрена административная ответственность. Так, с начала 2017 года более 4,5 тысяч водителей уже привлечены к административной ответственности за нарушение данного пункта ПДД», – прокомментировали в ГИБДД. Штраф за нарушение составляет 1000 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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