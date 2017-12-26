В Екатеринбурге с поличным пойман грабитель салона микрозаймов (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью охранники службы «Сова» после погони задержали мужчину, вскрывшего с сообщниками салон микрозаймов на улице Титова. Грабители разворотили стену павильона и сломали электрощитовой шкаф, но сигнализация все равно сработала.

Грабитель не смог убежать

Как сообщает медиагруппа охранного агентства, прибывшие по тревоге оперативники обнаружили нескольких подозреваемых, которые сразу же бросились врассыпную. Через несколько кварталов одного из убегающих удалось настигнуть. Он оказал сопротивление и попытался применить травматическое оружие, выстрелив несколько раз в воздух. Мужчина был обезврежен и передан сотрудникам полиции. Бойцам «Совы» он пояснил, что приехал из Киргизии по рабочей визе. Раньше работал в Москве на стройке, два дня как приехал в Екатеринбург. К ограблению, заявил молодой человек, он отношения не имеет, «просто стоял» рядом с павильоном.

Как сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, с задержанным сейчас работают следователи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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