Дальнобойщики приютили сбитую на трассе олениху – теперь она работает в транспортной компании (ФОТО)

В Екатеринбурге стало на одного оленя больше. Животное привезли из Нового Уренгоя сотрудники транспортной компании.

Впрочем, в планах такого не было – оленя заметили водители фуры, ехавшие по трассе. Животное лежало на дороге, оглушенное, судя по всему, столкновением с каким-то другим автомобилем. Остановившиеся дальнобойщики убедились, что олень жив, погрузили его в машину и привезли на Урал.

«Неожиданность оказалась оленихой, получила ошейник, кличку Снежинка и вольер на главной площадке склада, возле входа в офис. Ей нашлась работа талисманом новогодних праздников и символом доставки грузов на Север», – рассказали в пресс-службе транспортной компании.

Пока неизвестно, как надолго она поселилась на складе. Однако сотрудники предприятия обещают, что если ее не заберут после новогодних праздников, то животному найдут пару к периоду гона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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