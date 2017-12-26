В МЧС назвали площадки, где можно запускать фейерверки. Екатеринбург в список не попал

На сайте ГУ МЧС по Свердловской области появился список мест, которые ведомство одобрило для запуска фейерверков. На весь регион их нашлось всего 86. Вместимость всех этих площадок – чуть более 20 тысяч человек. В Екатеринбурге безопасных мест для запуска пиротехники не обнаружилось.

Больше всего безопасных для фейерверка мест обнаружилось в Невьянском и Талицком городских округах – более полутора десятков в каждом. Запускать пиротехнику можно на открытых площадках, вдали от деревьев, опор ЛЭП, автомобилей. Например, в Асбесте разрешили использовать пиротехнику на площади у Дворца детского творчества, в Гарях – на футбольном стадионе, в ряде поселков – на пустырях и прудах. Самые близкие к Екатеринбургу места для любителей пиротехники находятся в Березовском, Заречном, Арамили. Полный список площадок и правила покупки фейерверков можно посмотреть на сайте МЧС.

Как объяснили в пресс-службе ведомства, задача подготовить площадки стояла перед администрациями городов. Именно они отвечают за поиск территории, ее подготовку, а сотрудники МЧС только проверяют указанное место. Очевидно, в Екатеринбурге этим вопросом не озаботились.

Екатеринбург, служба информации

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