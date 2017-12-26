Уральский музыкальный колледж второй год находится под угрозой обрушения

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по требованию прокуратуры обязал руководство Уральского музыкального колледжа в срочном порядке отремонтировать помещения. В ходе проверки выяснилось, что стены и перекрытия в учебном учреждении находятся в аварийном состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по заключению Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, уже в 2015 году стены и перекрытия блоков А и Б колледжа на улице Антона Валека находились в ветхом состоянии. В этом году в учреждении проводились некоторые ремонтные работы, но они не затронули стен и перекрытий упомянутых помещений. Вместо этого обновили фасад колледжа.

«Эксплуатация блока А здания Уральского музыкального колледжа, строительные конструкции которого находятся в аварийном состоянии, противоречит действующему законодательству, создает потенциальную опасность обрушения или повреждения части здания или всего здания образовательной организации, ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних учащихся и педагогических работников», – сообщили сегодня в прокуратуре Свердловской области.

Поэтому ведомство направило в суд иск с требованием обязать руководство колледжа в течение 6 месяцев провести ремонтные работы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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