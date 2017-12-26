Тюменский застройщик обманом выманил у свердловского мэра почти 30 млн рублей

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего бывшего директора строительной компании ООО «Инекс-Интерэкспорт». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в октябре 2014 года застройщик по итогам электронных торгов получил право на заключение муниципального контракта с администрацией Камышлова на строительство 237 жилых помещений для расселения жильцов из аварийных домов. Объекты фирма должна была построить за свой счет с последующей оплатой выполненных работ муниципалитетом.

Для заключения контракта застройщику до 10 ноября 2014 года необходимо было предоставить банковскую гарантию на сумму 29,2 млн рублей, но банки ему в выдаче гарантии отказали из-за плохого финансового состояния фирмы. Тогда руководитель обратился к московским дельцам, которые «решили проблему» за деньги: 5 ноября на электронную почту строительной фирмы поступил скан гарантии одного из столичных банков на требуемую сумму, а ночью 9 ноября дельцы смогли разместить документ на официальном государственном портале в реестре банковских гарантий. Администрация Камышлова, видя гарантию на портале, 10 ноября 2014 года заключила муниципальный контракт, и только после этого направила запрос в банк для подтверждения выдачи гарантии.

27 ноября 2014 администрация перечислила застройщику аванс в сумме 29,2 млн рублей. Деньги практически сразу же были потрачены на цели, не связанные со строительством. А в декабре из банка поступил ответ, что банковская гарантия этой компании не выдавалась, то есть на портале была размещена поддельная гарантия. Администрация стала требовать возврата денег, но безуспешно. Контракт был расторгнут в мае 2015 года. В ноябре 2015 года стройфирма была признана банкротом.

В ходе следствия администрация Камышловского городского округа заявила гражданский иск о взыскании 29,2 млн рублей.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. По факту аферы с банковской гарантией возбуждено отдельное уголовное дело.

Добавим, что теперь уже бывший глава Камышлова Михаил Чухарев тоже стал фигурантом уголовного дела. Он обвинялся в растрате 18,3 млн бюджетных рублей при переселении граждан из аварийного жилья в 2013-2014 гг. В мае 2016 года он был отстранен от должности. В декабре 2017 года суд назначил бывшему мэру штраф в размере 280 тысяч рублей и лишил права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления в течение трех лет.

Тюмень, Камышлов, служба информации

Тюмень, Камышлов. Другие новости 26.12.17

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