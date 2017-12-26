УФАС раскрыло самые частые уловки крупных заказчиков для обхода других участников торгов

Начальник УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов рассказал о самых распространенных способах «оттирания» посторонних подрядчиков госкорпорациями и госзаказчиками.

«Одним из способов, который может использоваться в строительной документации, например, детского сада, – полное отсутствие знаков препинания. И так может быть на двухстах страницах, что исключает возможность в принципе понять, что именно требуется заказчику. Такие аукционы мы, конечно, отменяем», – сообщил Дмитрий Шалабодов, начальник УФАС по Свердловской области.

Другим, уже классическим, способом стало включение в документацию требования наличия у участника размещения заказа лицензии на проведение работ, связанных с гостайной. Таких подрядчиков, по мнению чиновника, в области единицы. И, как правило, этого не требуется, а такая норма вносится как обязательный пункт только с целью ограничения конкуренции. Обычно при поступлении жалобы антимонопольное управление убирает его из аукционной документации.

Что касается деятельности госпредприятий Свердловской области, Шалабодов выразил озабоченность чрезмерным увлечением их руководителей проводить тендеры в форме закупки у единственного поставщика. «Случается, за весь год проводится один аукцион. А все последующие заказы закупаются у единственного поставщика. Мы подготовили статистику и направили ее губернатору», – резюмировал Дмитрий Шалабодов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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