Год собаки на пороге: приюты для бездомных животных ждут помощи от неравнодушных горожан (ФОТО, ВИДЕО)

Новогодние праздники проходят в режиме напряженных будней для активистов, помогающих бездомным животным. В приюте временного содержания собак екатеринбургской «Спецавтобазы» корреспондентам РИА «Новый День» рассказали, какую помощь особенно ждут здесь в ближайшие дни.

Собаки ждут

«Мы работаем и 31 декабря, и 1 января, и 2-го, и так далее. В период затишья по всей стране наши собаки продолжают есть, гулять, и ждать своих хозяев. Именно в эти дни нужны неравнодушные люди, готовые хотя бы выгулять, пообщаться с нашими питомцами», – рассказала агентству руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман. Она добавила, что сейчас запасов мяса и крупы для корма собакам хватит до конца января. Но в феврале, если новогодние праздники обернутся «штилем» для пункта временного содержания, с кормом будет туго.

Сегодня в пункте временного содержания «Спецавтобазы» на улице Посадской, 3 содержится 145 собак, разного пола и возраста. Среди всех «постояльцев» ПКС Анна Вайман выделяет молодого пса, спасенного недавно неравнодушными горожанами от хозяйки, жестоко избивавшей питомца.

«Он очень добрый, сообразительный, непоседливый, социализированный. Судя по всему, метис, помесь со стаффордом. Ему тесно в клетке. Такие собаки должны как можно скорее попадать к хорошим хозяевам. Сейчас из него можно воспитать отличного друга, охранника, идеального члена семьи. Со временем эти способности собака может утратить», – отметила Анна Вайман. Коллектив пункта временного содержания надеется, что в грядущие праздники за кем-то из «постояльцев» придут ответственные хозяева. Небольшого пса, похожего на пинчера, забрали прямо во время съемок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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