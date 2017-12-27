Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пьяного мужчины в Березовском, к которому не приехала «скорая»

Следователи начали проверку по факту смерти мужчины в одном из общежитий Березовского. По сообщениям местных жителей, мужчина был нетрезв и почувствовал себя плохо, но скорая помощь отказалась ехать к пьяному пациенту. В рамках расследования уголовного дела по статье «Халатность» выясняется не только причина смерти мужчины, но и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил РИА «Новый День» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело о возможной халатности медицинских работников в городе Березовский. Как сообщили местные жители в СМИ, мужчина в одном из общежитий скончался, потому что скорая помощь отказалась ехать по вызову, поскольку он был нетрезв.

«Следственным путем тщательно проверяется информация о том, что мужчина почувствовал недомогание и попросил вызвать для него бригаду скорой медицинской помощи. Но, как утверждают очевидцы, медики отказались принять вызов после того, как выяснили, что мужчина нетрезв. Впоследствии потерпевший скончался. В рамках расследования уголовного дела по статье «Халатность» выясняется не только причина смерти мужчины, но и все обстоятельства произошедшего, а также проверяются действия (или бездействие) диспетчера и работников станции скорой медицинской помощи при получении сообщения об обнаружении неустановленного мужчины», – сообщил Александр Шульга.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного Следственного комитета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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