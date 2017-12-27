В маленьких поселках под Верхней Пышмой установили новые подстанции для электроснабжения

Трансформаторные подстанции увеличенной мощности установили энергетики в поселках Крутой, Красный, Соколовка, в деревне Верхотурка и селе Балтым. В некоторых из этих сел живет всего чуть более 20 человек. Но у всех у них свет теперь будет стабильно.

«Обычно в рамках техприсоединения новых потребителей или выполнения заявок на увеличение мощности мы устанавливаем в поселках дополнительные трансформаторные подстанции или проводим кардинальную реконструкцию существующих. Вот и получается двойной эффект – за счет одних работ автоматически улучшается качество электроснабжения всех остальных жителей», – рассказал начальник Верхнепышминского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Владимир Моисеенко.

Облкоммунэнерго улучшило энергоснабжение не только таких больших населенных пунктов как Балтым или поселок Красный, где постоянно живут более 2 тысяч человек. Трансформаторные подстанции увеличенной мощности установлены и в совсем маленьких населенных пунктах – в поселке Соколовка, где насчитывается около 300 жителей, в поселке Крутой (50 человек) и даже в малочисленной деревне Верхотурка, где постоянно проживают всего 24 человека. Добавим, что всем заявителям работы по техприсоединению или увеличению мощности обходятся по льготной цене – в 550 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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