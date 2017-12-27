На Химмаше «Лексус» угодил в коммунальный провал

Накануне вечером на Химмаше произошла коммунальная авария. Из-за порыва на теплосетях образовалась яма, скрытая под тротуарной плиткой. В нее угодил автомобиль «Лексус».

Как выяснилось, аварийная труба диаметром 70 мм – бесхозная. «Сегодня с 9:00 по согласованию с администрацией района ремонтная бригада ЕТК приступила к устранению повреждения. Место провала грунта огорожено, ограничения потребителей нет. Работы планируется закончить сегодня до 18:00», – сообщили в пресс-службе ЕТК.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.17

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