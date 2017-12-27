В свердловском поселке ревнивый муж до смерти избил свою жену

В Артинском районе перед судом предстанет 36-летний житель поселка Ачит, который обвиняется в избиении собственной жены. Женщина скончалась спустя два дня после «семейной ссоры».

По данным следствия, трагедия случилась ночью 9 октября 2017 года. Мужчина, имеющий за плечами судимость, будучи пьяным, приревновал жену и устроил скандал. «Он нанес супруге множественные удары руками и ногами, причинив телесные повреждения, от которых через два дня женщина скончалась», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. После задержания полицией мужчина признал свою вину. До суда он находится под стражей.

После завершения расследования уголовного дела свердловчанину предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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