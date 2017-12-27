Полиция Новой Ляли ищет грабителя с татуировками «на тюремную тематику»

Сотрудники уголовного розыска ОВД Новой Ляли ищут неоднократно судимого Станислава Мохова 1982 года рождения, который подозревается в совершении серии краж и грабежей с мая по ноябрь 2017 года на территории Новолялинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Приметы разыскиваемого: рост около 175 см, среднего телосложения, волосы короткие.

Особые приметы: имеет многочисленные татуировки на тюремную тематику.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Мохова С.В., просят обращаться в МО МВД России «Новолялинский» по телефонам: +7(834388)2-25-01, +7(904)177-71-59.

Новая Ляля, служба информации

Новая Ляля. Другие новости 27.12.17

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