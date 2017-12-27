Пункты досмотра на вокзале пока не готовы – запуск можно ждать лишь в следующем году (ВИДЕО)

Пункты досмотра пассажиров на вокзале заработают в полной мере только в следующем году. С завтрашнего дня, как было анонсировано, изменится схема передвижения по привокзальной площади. По планам, с 28 декабря проход к железнодорожному вокзалу со стороны привокзальной площади должен осуществляться исключительно через пункты досмотра и смотровую зону в здании вокзала со стороны станции «Уральская». Ранее сообщалось, что в пункте досмотра все пассажиры будут проходить через многозонные металлодетекторы (рамки). Досмотр багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов). Выход с территории вокзального комплекса – свободный (для этого в периметровом ограждении предусмотрены калитки).

ЖД вокзал. Пункты досмотра

Сами зоны досмотра пока не готовы. Как передает корреспондент РИА «Новый день», два пункта, внешне напоминающие минимаркеты из черного стекла, находятся на стадии отделки внутренних поверхностей. Оборудование для досмотра багажа и ручной клади по аналогии с аэропортом «Кольцово» до сих пор не установлено. Более того, рабочих съемочная группа нашего агентства обнаружила только в одном из павильонов. Другой на момент съемки был абсолютно пуст. По всей видимости полноценная работа комплексов начнется уже в следующем году, вероятно, после праздников. Пассажиром надо будет теперь закладывать дополнительное время, планируя свою поездку. Хотя в каждом пункте пропуска размещено несколько досмотровых комплексов, которые рассчитаны на одновременный пропуск значительного числа пассажиров. Однако процедура досмотра занимает определенное время (особенно в «часы пик»). СвЖД рекомендует гражданам учитывать это при планировании поездок.

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Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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