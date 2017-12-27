Гендиректор «Уралмашзавода» оставляет должность и уходит на повышение

В последний рабочий день этого года состоится заседание совета директоров ПАО «Уралмашзавод» – в повестке прекращение полномочий действующего генерального директора Кузнецова Андрея Леонидовича и назначения нового генерального директора.

Как сообщили в пресс-службе «Уралмашзавода», Кузнецов уходит на повышение. Он станет первым заместителем генерального директора управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Сегодня в активе «УЗТМ-КАРТЭКС» три площадки – «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «ОМЗ – Литейное производство» и ПАО «Уралмашзавод». Согласно плану развития, в ближайшее время заводы станут единым целым. В случае ожидающегося назначения Кузнецов будет курировать блок сервисных служб и направление продаж всех предприятий, входящих в УК «УЗТМ-КАРТЭКС». Реорганизационные мероприятия по смене топ-менеджмента – первый этап ее создания. «Это назначение, в первую очередь, стратегическое. Мы вводим в структуру управляющей компании крепкого производственника и рассчитываем, что его многолетний опыт позволит отстроить эффективную систему взаимодействия всех площадок», – прокомментировал председатель совета директоров ПАО «Уралмашзавод» Ян Центер.

На должность нового гендиректора «Уралмашзавода» будет предложена кандидатура Сергея Смолина. Он занимал различные руководящие посты на ОАО «Пермский моторный завод», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Росатом), АО «Уральский приборостроительный завод». Отмечен званием «Заслуженный машиностроитель РФ», имеет медаль «За трудовое отличие». По итогам 2005 года вошел в номинацию «1000 лучших менеджеров России».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.17

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