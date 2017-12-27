Олениху, которую выхаживают в транспортной компании, увезут туда, где подобрали (ВИДЕО)

В транспортной компании, сотрудники которой подобрали на трассе под Новым Уренгоем сбитую олениху, намерены выхаживать животное все новогодние каникулы. Сейчас зверь чувствует себя хорошо, и становится героем бесконечных фотосессий с клиентами.

Олениха Снежинка

Как рассказали РИА «Новый День» сотрудники компании, олениха Снежинка спустя полторы недели уже полностью оправилась от аварии. Она охотно ест яблоки, овес, сено. Вечером, когда в зоне выгрузки становится тихо, Снежинку выгуливают на поводке. Олениха узнает людей, которые за ней ухаживают, и перестала их бояться.

После новогодних каникул в спецавтомобиле животное увезут под Новый Уренгой и вернут в дикую среду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.17

Сторонники Навального нашли новую цель для сбора средств – бойкот выборов (ВИДЕО). / Оппозиционного свердловского коммуниста вызвали «на ковер» однопартийцы. / Екатеринбургское метро будет работать до часу ночи в Новый год и Рождество. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»