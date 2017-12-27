«Автомобилист» на родном льду обыграл лидера КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» в домашней игре победил звездный СКА из Санкт-Петербурга – лидера и главного фаворита нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу екатеринбуржцев. Ключевым моментом матча стал незабитый буллит капитана питерцев Павла Дацюка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игра «Автомобилиста» с питерским СКА, в составе которого немало игроков сборной России, собрала полные трибуны в ледовом дворце «Уралец». Первый период прошел без голов, хотя обе команды имели по три попытки розыгрыша большинства. На 15 минуте Виталий Попов нарушил правила, и в ворота «Автомобилиста» был назначен буллит. Исполнять бросок вышел капитан СКА Павел Дацюк, но не смог обыграть вратаря Якуба Коваржа. Уральские болельщики отблагодарили своего знаменитого земляка одобрительным гулом.

Счет голам был открыт во второй двадцатиминутке. Причем «Автомобилист» отличился дважды всего за минуту – сначала шайбу забросил Виталий Попов, а затем Евгений Чесалин. СКА ответил голом Сергея Плотникова, но екатеринбуржцы вновь увеличили отрыв стараниями Анатолия Голышева. За несколько секунд до перерыва Никита Гусев забил вторую шайбу СКА, и отставание в счете между соперниками сократилось до минимального – 3:2. Однако и в третьем периоде питерские звезды были в роли догоняющей команды. Евгений Чесалин забросил четвертую шайбу «Автомобилиста», через минуту Никита Гусев снова сократил отрыв. На последних минутах СКА выпустил шестого полевого игрока, но екатеринбуржцы смогли удержать победный счет.

«Сегодня все были настроены, раздражитель очень сильный – СКА идет далеко на первом месте, а нам еще надо очки набирать. Первый период играли робко, потом освоились. Молодцы, что довели до победы, потому что в конце было тяжело», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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