В Екатеринбурге серийные воры обчистили 56 квартир: выносили шубы, золото и ноутбуки

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу Георгия Хомутова и Александра Галиулина, которые больше года промышляли квартирными кражами. Мужчины взламывали окна, залезали в помещения на первых этажах и брали норковые шубы, планшеты, ноутбуки и золото.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленники совершали кражи с июня 2014 года по июнь 2015 года. За это время, как установило следствие, они сумели обчистить 56 квартир. «На месте преступления всегда оставалась одна и та же картина: беспорядок в квартире, следы повреждений на пластиковых оконных рамах. Кражи всегда совершались в момент, когда хозяева отсутствовали. Предметами хищения чаще всего становились ювелирные украшения, женские норковые шубы, а также техника: ноутбуки, видеокамеры, мобильные телефоны и планшеты», – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил Георгия Хомутова к 9 годам колонии общего режима, а его сообщника – к 12 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» на родном льду обыграл лидера КХЛ. / Депутат заксо Вячеслав Вегнер исключен из КПРФ. Официальная причина – поддержка Куйвашева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»