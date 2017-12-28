В Первоуральске осудили мужчину, который скрывался от правосудия, устроившись на работу в полицию

В Первоуральске осудили мужчину, который 12 лет назад ограбил магазин в Казахстане. Его объявили в розыск, но он скрылся, устроившись на работу в полицию.

В 2005 году в городе Петропавловске (Казахстан) группа преступников устроила налет на магазин меховых изделий, было похищено имущество на 2 миллиона рублей. Всех грабителей осудили, кроме Владимира Зырянова. Он скрылся на территории России, мужчину объявили в розыск.

При этом Зырянов выбрал удивительный способ остаться не найденным правоохранительными органами – он устроился на работу в полицию. «Зырянов, чтобы отвести от себя подозрения в случае проведения проверки по его личности, сам стал сотрудником правоохранительных органов. Пользуясь тем, что у правоохранительных органов на более раннем этапе сведений об объявлении его в розыск не было, трудоустроился следователем в одном из органов внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа. Однако через непродолжительный период времени он уволился и прибыл на постоянное место жительства в г. Первоуральск, где и был установлен сотрудниками правоохранительных органов», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Мужчину осудили по п. «а, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в крупном размере». Его отправили в колонию общего режима на 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

Первоуральск, служба информации

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