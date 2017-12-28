На Урале водители-мужчины платят штрафы со скидкой чаще, чем автоледи

Аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» изучили расходы уральских водителей на оплату штрафов за нарушение ПДД.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на одного автомобилиста из Екатеринбурга в этом году пришлось два погашенных штрафа. Средний платеж составил 513 рублей. На штрафы до 500 рублей пришлось 59% всех оплаченных квитанций, выписанных сотрудниками ГИБДД за январь-ноябрь.
В прошлом году их было 49% – это говорит о том, что горожане стали аккуратнее ездить и быстрее погашать штрафы, пользуясь льготным периодом – скидкой в 50%. Всего со скидкой в этом году оплачено 75% штрафов, констатируют аналитики. При этом, как оказалось, мужчины выплачивают штрафы в льготный период чаще женщин: 66% против 34%.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 28.12.17
«Перед елкой все равны». Ретроспектива празднования Нового года в России (ФОТО, ИНФОГРАФИКА). / В Первоуральске осудили мужчину, который скрывался от правосудия, устроившись на работу в полицию. / В Екатеринбурге серийные воры обчистили 56 квартир: выносили шубы, золото и ноутбуки. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»