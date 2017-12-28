В Туринске и Красноуфимске появилось цифровое телевидение с местными каналами

Специалисты «Облкоммунэнерго» завершили работу по подключению радиотелевизионных передающих станций в Туринске и Красноуфимске. Теперь местные жители могут принимать около 20 телеканалов в цифровом формате и смотреть местные каналы.

Как уточнили в «Облкоммунэнерго», заказчиком выступило ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

«Раньше цифровой сигнал поступал туринцам из Тюмени. Хочешь высокое качество передач – смотри региональные тюменские каналы. Но ведь нужны и «свои» новости, свердловские. К тому же качество «тюменского сигнала» было невысоким. ФГУП «РТРС» установило в Туринске тридцатиметровую вышку, а наши сотрудники подвели к ней воздушную линию и два независимых источника питания. Сейчас, после подключения, можно любоваться картинкой особой четкости. И выбор передач стал больше – добавились новые каналы, в том числе ОТВ», – рассказал начальник Туринского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Эдуард Рябинкин.

Практически в это же время радиотелевизионная станция появилась и в Красноуфимске. Мачту установили на высокой горе в черте города. Работы по строительству воздушной сети уже завершены.

«Нам пришлось работать в сложных условиях: чтобы проложить воздушную линию, тяжелая техника взбиралась на крутизну. В общей сложности мы построили более 300 метров воздушной линии 10 киловольт и 150 метров ВЛ-0,4 кВ. Установили «столбовую» подстанцию, оборудование уже подключено, горожане довольны», – сообщил начальник Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Андрей Ващенко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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