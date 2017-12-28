Житель Свердловской области попал под «уголовку» за торговлю военными наградами

В Свердловской области полиция задержала мужчину, который промышлял торговлей военными наградами. О продавце в органы внутренних дел сообщил бдительный гражданин, он же выступил покупателем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленник в интернете разметил объявление о продаже юбилейных медалей. Полицейские назначили ему встречу на первом этаже железнодорожного вокзала станции Каменск-Уральский. Покупателем выступил тот самый бдительный гражданин, а все действия «купли-продажи» происходили в рамках оперативного мероприятия «Наблюдение».

«Продавец реализовал якобы заинтересованному покупателю за две тысячи рублей восемь различных медалей, среди которых «70 лет Вооруженных сил СССР», и «65 лет победы в ВОВ». Сразу после совершения сделки злоумышленник был задержан, а медали изъяты и направлены на искусствоведческую экспертизу», – сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО.

Пять из восьми медалей оказались подлинными государственными наградами СССР и РФ. В России их продажа запрещена. Теперь в отношении задержанного 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, где он взял медали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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