Новогодняя ночь и Рождество на Урале будут умеренно морозными

В новогодние каникулы жителей Свердловской области ожидает мягкая зимняя погода без осадков, но в Рождество существенно подморозит.

Как сообщили в пресс-службе уральского гидрометцентра, неожиданная оттепель в конце декабря продлится два дня. Уже в субботу похолодает до – 4 градусов, а ночная температура воздуха опустится до 8 градусов ниже нуля. Скорость ветра составит 3−8 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, 31 декабря и 1 января ночью ожидается от 10 до 16 градусов мороза, днем – от 8 до 13 градусов ниже нуля. К православному Рождеству подморозит более существенно: ночью до – 23, дневная температура от – 12 до –18 градусов. Значительных осадков в первую неделю января не ожидается, отмечают метеорологи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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