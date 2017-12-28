Хоккейная школа «Юность» из Екатеринбурга вошла в «Академию СКА»

В Екатеринбурге подписан договор между хоккейным клубом СКА, «Академией СКА», детско-юношеской спортивной школой «Юность» и Федерацией хоккея Свердловской области. Теперь хоккеисты школы «Юность» будут участвовать во всех турнирах под новым названием – «СКА Юность». Также сотрудничество будет направлено на популяризацию и развитие детского хоккея в Свердловской области. Много внимания будет уделено качеству воспитания юных спортсменов, будут проводиться семинары по повышению квалификации для тренеров и хоккеистов. Одно из условий договора, что клуб СКА имеет право первым отсматривать хоккеистов «СКА Юность» для пополнения своего состава.

Как пояснили в «Академии СКА», существует специальная программа «СКА в регионах». Она направлена на развитие детско-юношеского хоккея во всей стране. Благодаря программе, маленькие хоккеисты в регионах получают возможность заниматься с применением самых современных методик, не уезжая из родных городов в раннем возрасте.

Теперь к этой программе присоединилась и школа «Юность». Благодаря подписанному в Екатеринбурге соглашению юные хоккеисты, в частности, смогут принимать участие в Международном турнире «Кубок Газпром нефти» – одним из крупнейших детских хоккейных соревнований Европы, где участвуют исключительно школы, имеющие договоры о сотрудничестве с командами, входящими в состав КХЛ. Еще одним важным моментом договора является оказание спонсорской помощи.

«Сегодня в школе «Юность» занимаются более 500 хоккеистов. Сама школа муниципальная и бюджетные средства выделяются только на участие юных спортсменов в соревнованиях муниципального уровня. Чтобы команды росли, показывали себя, необходимо участие в первенствах России, – пояснил исполнительный директор Федерации хоккея Свердловской области Олег Васильев. – Прежде, чтобы принимать участие в региональных и всероссийских турнирах, родителям детей приходилось самим находить средства, это очень затратно. Естественно, не во всех возможных соревнованиях удавалось участвовать. Теперь будут спонсорские деньги и это огромная помощь».

Напомним, 26 декабря команда с новым названием «СКА Юность» стала обладателем главного приза турнира «Кубок Павла Дацюка». Павел Дацюк лично поздравил команды, завоевавшие 1, 2 и 3-е места на турнире и вручил Кубок победителям. А также подарил всем детским хоккейным школам области – участникам соревнований 800 детских клюшек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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