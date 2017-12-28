Россияне просят у Деда Мороза здоровья, счастья и возможности заработать

Социологи опросили взрослых россиян, чтобы выяснить, чего бы те хотели попросить у Деда Мороза. Данные исследования приводит холдинг «Ромир».

Согласно опросу, 63% наших соотечественников просят у волшебного дедушки здоровья для себя и своих близких. На втором месте по популярности запросов – настоящее счастье. С такой просьбой к Деду Морозу обратились 27% россиян. На третьем – так ответили 17% опрошенных – возможность заработать много денег в новом году.

Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы романтично-семейные пожелания – встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка. Также 2% просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Еще 2% хотели бы попросить новый смартфон, по 1% – новый компьютер и новое украшение.

В опросе приняли участие 2000 человек в возрасте до 18 до 60 лет, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

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