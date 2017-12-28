Завод радиоаппаратуры в Екатеринбурге с апреля не выплачивает зарплату сотрудникам

ОАО «завод радиоаппаратуры» задолжал сотрудникам 16,5 миллионов рублей. После визита на предприятие прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой работодатель частично рассчитался с коллективом, сумма долга уменьшилась почти на две трети.

Проблемы с выплатой зарплаты на Заводе радиоаппаратуры начались в апреле этого года. С того месяца предприятие задолжало 16,5 млн рублей 244 сотрудникам. Прокуратура Октябрьского районе внесла руководителю представление об устранении нарушений закона, в отношении директора и главного бухгалтера возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Было направлено заявление о выдаче судебных приказов. На этом прокуроры не остановились – с коллективом пообщалась главный прокурор города Светлана Кузнецова.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, составлен график погашения долгов. В декабре сотрудники получили 8 миллионов 656 тысяч рублей, оставшийся долг – 6 миллионов 317 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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