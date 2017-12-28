Блогер нашел свердловского силовика, который любит сниматься в нацистской форме (ФОТО)

Екатеринбургский блогер Илья Будкевич, сидя в социальных сетях, нашел фотографии сотрудника силовых структур в нацистской форме. «Некто Сергей Андросов настолько любит себя, что выкладывает свои фотографии в «Одноклассниках» не только в своей форме ФГУП Охрана МВД России, но и в форме офицера СС, нисколько не стесняясь этого. На справедливые комментарии возмущенных читателей грубо и с ошибками посылает всех на йух», – пишет блогер в своем ЖЖ.

По словам Будкевича, мужчина работает в Новоуральске. Странным увлечением сотрудника ведомства уже заинтересовались его старшие товарищи. «Только что разговаривал с руководителем ФГУП Охрана Росгвардии по Свердловской области Кругловым Олегом Борисовичем. Реакция однозначная – «если факты подтвердятся, то этот товарищ нам уже не товарищ…». Правильная реакция», – написал блогер.

Добавим, уже после публикации заметки выяснилось, что указанный сотрудник ведомства давно уволен из органов «по причине его алкоголизации».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

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