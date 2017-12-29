«Пес, который говорил с богами», «Чумные псы», «Свидание Джима»: лучшие книги про собак, которые вы не читали

По восточному календарю 2018-й – год Желтой земляной собаки. Про это животное написано множество книг – «Собачье сердце», «Трое в лодке не считая собаки», «Му-му». В преддверии Нового года, когда вся страна отправится на 10-дневные каникулы, «Новый День» предлагает список литературных произведений про символ наступающего года, которые, как правило, не входят в школьные программы, а потому неизвестны многим книголюбам, но с которыми точно стоит познакомиться.

Профессор УрФУ, литературный критик Леонид Быков напоминает, что лорд Байрон настолько любил своего ньюфаундленда, что попросил начертать на надгробии пса слова «Он соединил в себе все добродетели человека без его пороков». «С французского переведен роман нашего соотечественника Романа Гари «Белая собака». Это на американском материале своеобразный аналог «Верного Руслана» Георгия Владимова. В обеих книгах речь идет о том, как общество навязывает псам свою идеологию. Три щемящие истории, в которых драматизма не меньше, чем надежды, о бездомных собаках открывают повести Сергея Чилингаряна «Бобка» и французского автора – Даниэля Пеннака «Собака Пес». Настойчиво рекомендую и давнюю повесть родившегося в Екатеринбурге и умершего в Париже эмигранта Виктора Емельянова «Свидание Джима», где рассказ о людях ведет сеттер Джим, наделенный чистой и верной душой. А еще рекомендую вспомнить про «Собачью жизнь» Юза Алешковского, «колымский рассказ» Варлама Шаламова «Сука Тамара», прозу Беллы Ахмадулиной «Много собак и собака», опубликованную впервые в скандальном «Метрополе», и еще «Маленькую белую собачку» Бориса Минаева. Это очень разные небольшие сочинения, найдите в Интернете. Не пожалеете», – посоветовал читателям «Нового Дня» профессор Быков.

Куратор выставочной и социокультурной деятельности библиотеки Белинского Евгений Иванов тоже порекомендовал несколько книг, которые неизвестны широкому читателю. «Могу посоветовать книгу Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Вообще-то это написано для детей, но и взрослым тоже будет интересно. Это книга про бездомных собак, которые живут в овраге, создав свое мини-государство. Еще одна примечательная книга британского новеллиста Ричарда Адамса «Чумные псы». Ее появление способствовало тому, что в обществе возник интерес к теме гуманного обращения с животными. Это такой «Белый Бим Черное ухо» – только по-английски. Еще у Джека Лондона есть несколько произведений про собак – не только «Зов предков», но и, например, «Джерри-островитянин». А если говорить о современной литературе, то это «Пес, который говорил с богами» Даяны Джессап, «Тимбукту» Пола Остера, «Красный как огонь» Дейла Дженни и «Жизнь в четырех собаках» Ольги Бондаревой», – порекомендовал Евгений Иванов.

С особым трепетом к собакам относятся специалисты, которые работают с ними каждый день. Речь о кинологах. И у них тоже есть совет для читателей. «Специалисты нашего Зонального центра кинологической службы рекомендуют почитать книги нашего земляка Бориса Рябинина, например, «Нигер. История жизни одной собаки», «Яранг – золотой зуб», «Твои верные друзья», – перечислил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.17

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