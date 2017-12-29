ФОТОитоги 2017 года – 50 лучших кадров по версии «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги уходящего года. 2017-й был богат на события и яркие кадры. Предлагаем нашим читателям вспомнить все лучшее за 12 месяцев и посмотреть подборку из 50 лучших кадров по версии агентства.

Работницы уральского филиала РАНХиГС моют барельеф с Лениным накануне дня рождения вождя мирового пролетариата

В Староуткинске спасатели разбирают разрушенные ураганом дома

Летний ЦПКиО подготовился к высокому сезону и встречает гостей

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович показывает, как утомился осматривать павильоны Иннопрома

Артисты Екатеринбургского театра оперы и балета репетируют спектакль, в котором участвуют только мужчины

Диего Брандао плачет после победы над Вечером Галиевым на Fight Nights

Вице-мэр Сергей Тушин показывает работу дореволюционного устройства для тайного голосования гласных городской думы

Президент России Владимир Путин удивляется японским чудесам техники на выставке Иннопром

Болельщики «Урала» не могут сдержать слез после поражения клуба в финале «Кубка России»

Берега Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом окрасились в изумрудный цвет из-за размножения токсичных сине-зеленых водорослей

Входная группа ККТ «Космос» после атаки царебожника Дениса Мурашова, обозленного на фильм «Матильда»

Вице-мэр Алексей Кожемяко и глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров радуются победам коллег в спорте

Главный проспект Екатеринбурга демонстрирует готовность к Чемпионату мира по футболу

Посетительницы Иннопрома доказывают, что Екатеринбург действительно находится на границе Европы и Азии

Жители города после частичного открытия Макаровского моста прогуливаются по распиленным конструкциям

Депутаты ЗССО Армен Карапетян и Вячеслав Брозовский «косплеят» фреску Микеланджело «Сотворение Адама»

Горожане обнимают пруд в знак протеста против строительства храма-на-воде

Спасатели нашли 4-летнего Диму Пескова – мальчик 4 дня скитался по глухому лесу без воды и пищи

Военная Золушка потеряла туфельку во время репетиции парада Победы на площади 1905 года

Доверенные лица кандидата в губернаторы Евгения Куйвашева слушают приветственную речь главы региона

На дне городского пруда после слива воды обнаружились интересные находки

Дорога на Серебрянку, отремонтированная после жалоб Владимиру Путину

Екатеринбурженка во время городского праздника демонстрирует любовь к самому народному продукту

Клирики снимают речь митрополита Кирилла на праздновании дня святого Симеона в Верхотурье

Конная полиция в Первоуральске опрашивает мальчика во время поисков украденного велосипеда

Дым труб «Святогора» над выжженной химикатами территорией Красноуральского химзавода

Митрополит Кирилл благословляет Евгения Куйвашева на губернаторство на церемонии инаугурации

Мальчик обнимает отца на празднике в честь Дня ВДВ на площади Российской армии

Строители Центрального стадиона засеивают футбольное поле голландской травой

Екатеринбуржцы занимают удобные позиции, чтобы смотреть вечерний салют на городском празднике

Маленькие участницы конкурса «Уральская краса – длинная коса» слушают задание организаторов на кастинге

Екатеринбуржцы катаются на льду затопленного карьера Старая Линза

Лучший участковый Екатеринбурга марширует по арене цирка за заслуженной наградой в День полиции

Участники фестиваля косплея изображают героев фильма «Отряд самоубийц»

Ученики фотографируют школу, экстренно эвакуированную из-за звонка о якобы заложенной бомбе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приценивается к новому мотоциклу

Подростки-аутисты на финальной читке спектакля «Заживое»

Представители крупного бизнеса задают губернатору Евгению Куйвашеву верное направление

Полицейский пытается привести в чувство подростка, которому стало плохо на митинге сторонников Алексея Навального

Рабочий отмывает шар, раскрашенный под биткоин, у правительства области

Ребенок на пасхальной службе в Свято-Троицком кафедральном соборе

Сотрудники ОМОН покупают шаурму во время прохода колонны студентов и выпускников радиофака УПИ

Рабочий готовится распылять спецсостав на свалку кека под Березовским

В Театре музыкальной комедии репетируют рок-оперу «Орфей и Эвридика»

Участники Иннопрома играют в мафию

Футболисты «Урала» радуются забитой шайбе в ворота хоккеистов «Автомобилиста»

Ряженые девочки на масленичных гуляниях в ЦПКиО

Танцоры во время Уральской ночи музыки на специальной платформе на Плотинке

Талисман футбольного клуба «Урал» готовится к прыжку с парашютом в честь дня ВДВ

Чиновники уступают лыжню бронзовому призеру Олимпиады в Турине Ивану Алыпову на «Лыжне России»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.17

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