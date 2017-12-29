«Автомобилист» после четвертой победы подряд стал лидером «Востока» (ФОТО)

ХК «Автомобилист» в предновогоднем домашнем матче обыграл московское «Динамо» со счетом 4:3. Эта победа стала четвертой кряду и позволила екатеринбургскому клубу занять первое место в Восточной конференции КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Автомобилист» начал игру очень активно, на третьей минуте гол забил Андрей Обидин. «Динамо» быстро отыгралось стараниями Александра Петунина. Но затем ворота москвичей еще дважды поразили Анатолий Голышев и Александр Торченюк. Во втором периоде Николай Тимашов забил еще одну шайбу, и отрыв «Автомобилиста» от соперника стал уже 4:1. Екатеринбуржцам оставалось всего лишь доиграть победный матч, что не входило в планы «Динамо». Москвичи Игорь Игнатушкин и Никита Комаров забили два гола в начале третьей двадцатиминутки, сохранив интригу матча до самого конца. В последние минуты гости атаковали ворота Якуба Коваржа вшестером, но «Автомобилист» выстоял в обороне и добился победы.

Матч завершился традиционной благотворительной акцией «Мишкопад». Более пяти тысяч зрителей, собравшиеся сегодня в КРК «Уралец», выбросили на лед мягкие игрушки. Плюшевые лоси и мишки отправятся к маленьким болельщикам в детские дома и больницы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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