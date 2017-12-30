На Екатеринбург опустился сильный туман

На Екатеринбург 30 декабря опустился очень сильный туман. Как сообщают горожане, он наблюдается во всех частях уральской столицы, а также на выездах неё. Между тем, табло аэропорта Кольцово не сообщает о каких-либо задержках рейсов на вылет или прилёт.

Екатеринбург. Другие новости 29.12.17

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