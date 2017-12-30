российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 30 декабря 2017, 06:56 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На Екатеринбург опустился сильный туман

На Екатеринбург 30 декабря опустился очень сильный туман. Как сообщают горожане, он наблюдается во всех частях уральской столицы, а также на выездах неё. Между тем, табло аэропорта Кольцово не сообщает о каких-либо задержках рейсов на вылет или прилёт.

Екатеринбург. Другие новости 29.12.17

«Автомобилист» после четвертой победы подряд стал лидером «Востока» (ФОТО). / Главный ледовый городок Екатеринбурга открыт (ФОТО). / ФОТОитоги 2017 года – 50 лучших кадров по версии «Нового Дня». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,

Новости партнеров